Real: Cristiano Ronaldo prêt à lâcher 14 millions d'euros pour éviter des ennuis avec le Fisc espagnol et éviter le tribunal

Cristiano Ronaldo a proposé au Trésor public espagnol de payer 14 millions d’euros et de se déclarer coupable des quatre délits fiscaux dont il est accusé, selon une information d’El Mundo et confirmée par l' AFP.

D’après El Mundo, il s’agit d’une "proposition formelle" adressée au fisc dans le but de "clore le dossier" et d’éviter un éventuel procès. Alors qu’il rejetait jusqu’à présent toute culpabilité, le joueur serait désormais prêt à "assumer sa responsabilité pénale" à condition que ce paiement boucle l’affaire.

Il faut résoudre ce problème le plus vite possible ! 😲😰 https://t.co/An8md7mR3H — Real Madrid Fans (@GoLosBlancos) May 17, 2018

Ronaldo est soupçonné d'avoir utilisé un montage de sociétés basées à l’étranger - aux îles Vierges britanniques et en Irlande, où les taux d’imposition sont très bas - pour éviter de payer ses impôts en Espagne sur ses "droits à l’image".

Si Ronaldo était jugé et condamné, il risquerait une amende d’au moins 28 millions d’euros et une peine allant jusqu’à trois ans et demi de prison, selon le syndicat des experts du ministère des Finances, Gestha.