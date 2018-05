VIDEO. OL: Pourquoi ce Lyon-Nice est-il le match de tous les dangers?

Bertrand Traoré, Nabil Fekir et Mouctar Diakhaby ont été sonnés par le surprenant revers concédé samedi dernier à Strasbourg (3-2). PATRICK HERTZOG — AFP

Une semaine après leur défaite surprise à Strasbourg (3-2), les Lyonnais n’ont plus le droit à l’erreur pour cette 38e journée de Ligue 1, ce samedi (21 heures) au Parc OL.

Face à des Aiglons pouvant accrocher une qualification en Ligue Europa, l’OL va devoir l’emporter pour assurer sa place en Ligue des champions la saison prochaine… et peut-être aussi la présence de Bruno Genesio sur le banc.

Un an plus tôt, quasiment jour pour jour, l’OL avait conclu sa saison par un match débridé (3-3) contre Nice. A l’époque, la seule véritable curiosité de cette rencontre se situait dans les adieux d’Alexandre Lacazette, qui venait d’officialiser son départ du club. L’adversaire est le même ce samedi (21 heures) pour cette ultime journée de Ligue 1 mais l’enjeu est tout autre.

Nabil Fekir compte sur vous pour samedi 🔥🔥🔥 #OLOGCN pic.twitter.com/BDdxU2XDdS — Olympique Lyonnais (@OL) May 17, 2018

Piégés à Strasbourg (3-2) la semaine passée, les Lyonnais pourraient en effet céder leur troisième place à l’OM en cas de nul ou de défaite contre les Aiglons. Autant dire qu’on n’est pas bien loin du match couperet susceptible de chambouler les contours de la saison prochaine.

Une place en Ligue des champions cette fois garantie pour le troisième de L1

« On doit faire le travail face à Nice, on n’a pas le choix, indique le capitaine Nabil Fekir, qu’on n’imagine encore moins rester à Lyon en cas de non-qualification dans la plus grande compétition européenne. On aurait préféré que ce podium soit acquis avant mais ce n’est pas le cas. On doit tout donner pour aller chercher la Ligue des champions. » Le succès mercredi en Ligue Europa de l’Atlético de Madrid garantit d’ailleurs au troisième de Ligue 1 d’accéder directement aux poules de cette Ligue des champions. Reste à savoir si le scénario cauchemar subi en Alsace (deux buts concédés dans les cinq dernières minutes) n’est pas révélateur d’une équipe fébrile au moment de conclure.

« Quand on est allé à Marseille, il y avait une obligation de gagner et une grosse pression, rappelle Bruno Genesio. Les joueurs ont montré qu’ils étaient capables de gérer ça [2-3]. Lorsqu’il a fallu enchaîner huit victoires d’affilée, ils ont montré qu’ils étaient capables de gérer aussi. » A en croire Nabil Fekir, qui pourrait être gonflé à bloc par sa présence dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour le Mondial, l’OL est « prêt » pour ce tournant qui pourrait aussi déterminer le sort de Bruno Genesio pour la saison prochaine : « Je ne sais pas si cette défaite à Strasbourg a été digérée mais on a confiance en nous. »