Strasbourg-Lyon: L'occasion était trop belle, mais l'OL n'a pas su conclure

Strasbourg-Lyon: L'OL ne sait pas conclure — PATRICK HERTZOG / AFP

Lyon se déplaçait à Strasbourg samedi pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.

Au terme d'un scénario fou, l'OL s'est incliné 3-2 au stade de la Meinau.

Les Gones perdent ainsi la deuxième place et l'occasion d'assurer sa place en Ligue des champions.

Rudy Garcia avait vu juste, Lyon ne gagnera pas ses deux derniers matchs. Sur la pelouse du stade de la Meinau, et face à des Strasbourgeois remontés pour obtenir leur maintien, l’OL s’est tout simplement planté.

A l’heure de conclure, Lyon a eu des allures de jeune homme fébrile face à son crush. Alors que les hommes de Genesio pouvaient verrouiller leur place sur le podium de Ligue 1, voire sa qualification en Ligue des champions, les Gones ont été battus sur la pelouse du Racing (3-2). Du coup, la LDC attendra le dénouement du championnat, la semaine prochaine, et Lyon devra s’imposer contre Nice.

Mauvais en première mi-temps et dans le money-time

« On a manqué de maîtrise en fin de match. Je pense qu’on aurait dû faire preuve de beaucoup plus de maîtrise technique », analyse Bruno Genesio regrettant que ses joueurs aient rendu trop de ballons d’attaque aux Strasbourgeois, leur permettant de revenir et d’arracher la victoire.

« On a craqué en fin de match. (…) On sait que sur les fins de saison, l’aspect mental est très important. On a failli en première mi-temps et en toute fin de match, entre les deux on a réussi à se remettre dans le coup malheureusement ce n’était pas suffisant. Le match de ce soir est à l’image de notre saison. »

La première mi-temps fut totalement à la faveur du Racing. Portés par un public bouillant, les Strasbourgeois ont entamé le match comme il le fallait : appliqués en défense, opportuniste en attaque. La domination est alsacienne et se traduira par l’ouverture du score à 22e par Bahoken, entre les jambes de Gorgelin, profitant d’une erreur défensive grotesque de Diakhaby. Moins de dix minutes plus tard, Corgnet a manqué de doubler la mise pour le promu alsacien : son retourné acrobatique touche la transversale. Côté lyonnais, la stat est simple : sur trois tentatives, aucun tir cadré à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Lyon a fait dans le classique pour recoller au score (ok, on charrie) : à cause d’une faute de Martinez, l’arbitre siffle un penalty pour l’OL, transformé par Fékir (50e). L’OL est mieux dans cette seconde période. Et sur la première vraie occasion lyonnaise – un superbe une-deux à la 73e- Aouar donne l’avantage aux siens.

Alors que les Gones se dirigent vers une neuvième victoire consécutive en Ligue 1, Da Costa, sorti du banc, vient égaliser pour Strasbourg à la 88e. Et puis à la 94e, une sublime lucarne de Liénard a retourné le stade et Lyon par la même occasion, en empêchant les Gones de conserver leur deuxième place. Un match « à oublier », dixit Genesio, « on sait qu’en l’emportant on sera qualifié en Ligue des champions ». Il s’agit de ne plus trembler maintenant.