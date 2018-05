OGC Nice: L'ancien Marseillais Eduardo Berizzo devrait succéder à Lucien Favre sur le banc du Gym

Eduardo Berizzo devrait remplacer Favre sur le banc du Gym. — Pavel Golovkin/AP/SIPA

Après deux superbes saisons sur le banc du Gym, Lucien Favre va quitter le club et rejoindre une Bundesliga où il a déjà été nommé trois fois meilleurs entraîneur (en 2009 avec le Hertha Berlin, en 2011 et 2015 avec Mönchengladbach).

En effet, le Suisse devrait s’engager en fin de saison avec le Borussia Dortmund (même si ce n’est pas le sujet, on pense que cette association peut-être méchamment sexy). Mais ce départ avait déjà été anticipé par les dirigeants niçois qui travaillent sur le dossier de son remplaçant depuis un petit moment déjà.

Berizzo a joué en Ligue 1

Et selon nos confrères de L'Equipe, le grand gagnant se nommerait Eduardo Berizzo, l’ancien coach du Celta Vigo (2014-2017) et du FC Séville (2017, limogé le 22 décembre dernier). Ancien joueur éphémère de l’OM lors de la saison 98-99, l'Argentin possède l’avantage de maîtriser la langue française.

Mais le Gym ne compte pas se reconvertir en une prépa littéraire et ce n’est donc pas la seule chose qui a séduit le président Jean-Pierre Rivère. Ses capacités à développer les jeunes talents et sa volonté à proposer du beau jeu ont aussi beaucoup joué. Et puis rien que pour voir un Argentin à la tête d’un club chaud bouillant comme Nice, on signe les yeux fermés.