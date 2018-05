QUIZ. Avant OM-Atletico: Connaissez vous bien l'histoire européenne de Marseille ? (Niveau difficile)

Franchement pas simple ce quiz... — SIPA

Bon allez, ce soir, c’est le match que tout le monde attend entre Marseille et l’Atlético pour la finale de Ligue Europa. L’occasion de se tester une dernière fois, après nos quiz niveau facile et moyen, on passe au niveau difficile, voire légende. Ceux qui ont la moyenne, félicitations, vous êtes des champions !