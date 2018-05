Ligue Europa: L'OM plus populaire que jamais, grâce à son épopée européenne

Des supporters de l'OM se sont retrouvés à l'entraînement. — B. Horvat / AFP

Ligue Europa, podium en Ligue 1 : l'OM peut encore tout perdre. Mais le club Marseillais a déjà gagné les cœurs. 52 % des Français ont une bonne opinion de l’OM, selon un sondage Odoxa pour RTL, publié ce dimanche. Le ratio monte à 70 % chez les amateurs de football.

Avant la finale de la #LigueEuropa, @OM_Officiel semble reconquérir le coeur des français. 52% d'entre-eux et 7 amateurs de football sur 10 ont désormais une bonne opinion du club. L'Atletico Madrid est cependant perçu comme le favori mercredi soir / sondage #rtl #odoxa #groupama pic.twitter.com/bnPuv9eQ4x — RTL Service Presse (@RTL_presse) May 13, 2018

Des chiffres impressionnants quand on les compare au dernier baromètre réalisé par Odoxa, en janvier 2017. A l’époque, 62 % des personnes interrogées avaient une mauvaise image du club marseillais.

Les sondés jugent que le PSG a mieux réussi sa saison que l’OM

L’épopée européenne de l’OM a fortement boosté la popularité du club marseillais, après six ans sans aucun titre. 56 % des 962 personnes interrogées par Odoxa jugent toutefois que le PSG a mieux réussi sa saison, avec un titre de champion de France, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue. Et malgré, donc, son élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions…

OM: Des «héros cabossés», une love story... Et si on adaptait la folle saison de Marseille au cinéma? https://t.co/rgyv9a4i6L via @20minutesSport pic.twitter.com/JDouNyZpe4 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 2, 2018

Les personnes sondées sont d’ailleurs assez pessimistes sur les chances de l’OM en finale de Ligue Europa, face à l’Atlético Madrid : 63 % des sondés pronostiquent une défaite de l’OM.

