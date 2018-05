Soulagement à la Commanderie. Rudi Garcia devrait normalement pouvoir compter sur son capitaine Dimitri Payet ce mercredi, en finale de la Ligue Europa face à l’Atlético Madrid. « Pour Dimitri, ça va aller », assure l’entraîneur de l’OM, ce dimanche, interviewé par Téléfoot.

La clé pour l' @OM_Officiel face à l' @Atleti ? "Etre costaud mentalement, pour jouer 95 minutes voire plus. C'est dans notre ADN de cette saison et de notre équipe" pic.twitter.com/8OQnwaU9tt — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 13, 2018

Egalement présent sur le plateau de l’émission de TF1, Dimitri Payet a été plus prudent : « J’ai eu une petite alerte à la veille du match à Guingamp (3-3 vendredi). Pour ne pas aggraver cette petite alerte on a préféré déclarer forfait. Là pour l’instant j’attaque les soins et la remise en forme pour être prêt mercredi. Ce n’est pas quelque chose d’anodin, donc il va falloir faire très attention. »

Le point d’interrogation Bouna Sarr

« On espère que Bouna Sarr reviendra vite lui aussi », a également déclaré Rudi Garcia, moins rassurant, toutefois, à propos de son latéral. Il s’est de nouveau luxé l’épaule, vendredi : « Je ne sais pas [s’il sera remis]. » Mitroglou et Rolando, de retour de blessure, ont tous deux repris l’entraînement. Rudi Garcia se laisse encore « quelques jours » pour décider s’ils pourront ou non être alignés face à l’Atlético Madrid.

>> A lire aussi : Ninja Warriors: Bouna Sarr «prêt pour jouer» la finale malgré sa nouvelle luxation de l'épaule

>> A lire aussi : OM-Nice: Encore un match XXL de Dimitri Payet... En route pour la Coupe du monde en Russie?

J.S.-M.