Barca: «Il aurait mérité le ballon d'or» , Zidane rend hommage à Iniesta après l'annonce de son départ

Ne t'en va paaaaas. — Thibault Camus/AP/SIPA

L'annonce du départ d'Iniesta du Barca a provoqué une vague d’hommage dans le monde du football.

🔊 Andrés Iniesta : "Je tiens à remercier mes coéquipiers" #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/sqcSgG9T2w — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 27, 2018

Et l’un des plus beaux vient de Zidane, pourtant entraîneur du Real Madrid, le club rival du barcelonais. « Je pense qu’il aurait surtout mérité un Ballon d'Or, a déclaré l’autre divin chauve. Là on ne parle plus de Barcelone-Madrid, là on parle d’un joueur de football qui a fait rêver tout le monde, que j’ai adoré voir jouer. Je n’ai que des belles choses à dire sur lui, je suis en admiration devant sa manière de jouer et je lui souhaite le meilleur à l’avenir. » Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, avait dit la même chose il y a quelque jours.



Pep Guardiola, qui a entraîné le lutin catalan de 2008 à 2012, a lui déclaré : « Sans lui, rien n’aurait été possible. Je voudrais simplement le remercier, car il m’a beaucoup aidé. Rien qu’en le regardant jouer, j’ai progressé dans ma compréhension du jeu. »



Allez, un peu d’humour pour se remettre de toute cette tristesse :

il avait prévu d'arrêter sa carrière Iniesta ou c'est en voyant le match de Sanson hier qu'il a compris qu'il était dépassé ? — Axel (@Axel_OM_) April 27, 2018