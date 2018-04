PSG: «C’est du gâchis», clash de qualité entre Luis Fernandez et Ronaldinho

FOOTBALL Un tacle appuyé de Ronnie à Luis Fernandez, une réponse de l'ex-entraîneur parisien sur Twitter, et c'est parti pour un nouveau clash made in PSG...

Ronaldinho, l'homme qui a passé plus de temps en boite de nuit qu'au Parc des Princes. — Vianney Le Caer/Shutter/SIPA

Luis Fernandez et Ronaldinho, cela n’a jamais été l’amour fou. La ligue 1 se souvient encore des images de Ronnie remplaçant à Paris (qui à l’époque était loin d’avoir l’effectif actuel) en 2003, sous les ordres de Luis. Quinze ans plus tard, le second round est lancé. Le brésilien a lâché ce dimanche 22 avril dans le Canal Football Club un tacle appuyé à son ancien entraîneur. "Quand Mourinho te dit d’aller sur le banc, il faut respecter. L’autre (Luis Fernandez) un peu moins", avait sorti le brésilien, interrogé sur le cas Paul Pogba. C’est vrai qu’on a connu plus soyeux de sa part comme toucher de balle, mais bon.

🗨️ "Quand Mourinho te dit que tu vas être sur le banc, il faut respecter. L'autre (Luis Fernandez), un peu moins" @10Ronaldinho sur @paulpogba #CFC pic.twitter.com/hFRkfTqbWB — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 22, 2018

En tout cas, Luis Fernandez n’a pas tardé à répondre sur Twitter. Et lui non plus n’a pas fait dans la subtilité.



« Les propos de Ronnie ne regardent que lui, je lui souhaite de retrouver la forme et surtout ses esprits », a-t-il répondu au Ballon d'Or 2005. Avant de pointer du doigt son manque de professionnalisme. « Il a été un très très grand joueur, mais moins en dehors, son hygiène de vie ne lui permettant pas de devenir un CR7 ou un Messi… En le voyant ainsi, c’est du gâchis. »

Les propos de ronnie ne regardent que lui, je lui souhaite de retrouver sa forme et surtout ses esprits...Il a été un très très grand joueur mais surement moins en dehors son hygiène de vie ne lui permettant pas de devenir un cr7 ou un messi.. En le voyant ainsi c du gâchis..😢 — Luis Fernandez (@Fernandez_beIN) April 22, 2018

On a hate de lire ce que dira Ben Arfa sur Emery dans quinze ans du coup.