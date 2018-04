Bordeaux-PSG: D'un froid réalisme, Paris domine de vaillants girondins (1-0)

Yaroslav Plasil a parfaitement contenu Edinson Cavani mais ça n'a pas suffi. — Nicolas Tucat / AFP

Le PSG s’impose à Bordeaux (1-0) après une piètre prestation.

Les Parisiens poursuivent leur chasse au record dans cette fin de saison.

Avec cette défaite, les Girondins ont peut-être dit au revoir à l’Europe.

Il a suffi d’une occasion, d’une frappe. C’est la terrible réalité du très haut niveau pour les Girondins. Auteur d’un bon match face à un PSG déjà en vacances, les Bordelais se sont finalement inclinés par la plus petite des marques (0-1) au Matmut Atlantique, sur une frappe lointaine du milieu de terrain argentin Lo Celso. Alors que Paris prend vingt points d’avance en tête de la Ligue 1, les Bordelais décrochent de la course à l’Europe.



Déjà en vacances. On peut se demander si les Parisiens n’ont pas passé la journée sur le bassin d’Arcachon, les pieds dans l’eau, avant de rallier le Matmut Atlantique. En tout cas, on ne peut pas dire qu’ils avaient envie de se « dépouiller » lors de ce match sans enjeu pour eux. D’ailleurs Javier Pastore l’a confirmé dès la mi-temps au micro de Canal + : « C’est normal qu’on soit un peu plus tranquille, car on a déjà gagné le championnat. Mais on a besoin de faire un peu plus. »

Ils n’en feront pas beaucoup plus dans le second acte et en particulier l’Argentin, sorti rapidement après une prestation catastrophique. Heureusement son jeune compatriote, Giovanni Lo Ceslo a sorti son équipe de la torpeur d’une belle frappe sèche à l’entrée de la surface après un corner mal repoussé. C’est tout ce que l’on retiendra du PSG dans cette rencontre.



Bordeaux à la hauteur. Gustavo Poyet avait demandé à ses joueurs quelque chose de « spécial » pour ce match. L’entraîneur uruguayen des Girondins n’a pas été dessus par sa troupe. Appliqués et agressifs, ils ont sûrement réalisé l’une de leurs meilleures prestations défensives de la saison. Preuve en est, Benoît Costil n’a pas eu grand-chose à faire. Une rareté en Ligue 1.

C'est officiel, le @MatmutAtl enregistre un nouveau record d'affluence avec 41 290 spectateurs pour ce #FCGBPSG. Merci à tous pour votre présence, allez Bordeaux ! — FCGirondins Bordeaux (@girondins) April 22, 2018

Mais surtout les Bordelais ont secoué plusieurs le cocotier parisien grâce à des attaques rapides bien senties. Et pour le coup, Areola a sorti quelques parades de très grande classe notamment sur les tirs de Braithwaite et Lerager et surtout un arrêt à bout portant sur une tête de Pablo. Paris peut aussi dire merci à ses deux défenseurs centraux, Marquinhos et Kimpembe qui ont rattrapé un paquet de coups.

L’Europe s’éloigne. Malgré ce « petit exploit » face à l’ogre parisien, les Girondins de Bordeaux ne réalisent pas une bonne affaire dans la course à l’Europe. Ce point du match nul les laisse à six points de la 5e place et cinq de la 6e (qualificative si le PSG remporte la coupe de France en fin de saison) à seulement quatre journées de la fin du championnat. Ça devient donc très compliqué même si les Bordelais ont plutôt un calendrier abordable (Dijon, Saint-Etienne, Toulouse et Metz).

