Bonne nouvelle: Benjamin Mendy est définitivement de retour avec City (et sélectionnable avec les Bleus)

He’s back ! Benjamin Mendy a définitivement fait son retour sur les terrains officiels ce dimanche 22 avril à l’occasion de la large victoire de Manchester City (5-0) face à Swansea.



Le français est rentré à la 75e minute sous l’ovation du stade. Cela faisait six mois qu’il n’avait pas joué, depuis sa grave blessure aux ligaments croisés.

Damn I missed you, Football 😍 thank you all for the incredible support through this long & difficult journey, I’m soooo happy to be back 💙 pic.twitter.com/DVI3Eo7H1Q