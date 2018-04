Ligue 1: Caen-Toulouse reporté à cause d'un temps de chien et d'une pelouse pour vaches

La pelouse du stade d'Ornano est impraticable. — Jean-Michel Paint/CHARLY TRIBALLEAU / AFP

La rencontre de la 33e journée de Ligue 1 entre Caen et Toulouse, prévue samedi à 20h00, a été « reportée à une date ultérieure » à cause des conditions climatiques et d’une pelouse gorgée d’eau, ont indiqué le club normand et un délégué de la Ligue.

🚨 La rencontre @SMCaen - @ToulouseFC de la 33e journée de @Ligue1Conforama, fixée ce samedi à 20h00, a été reportée en raison de fortes pluies sur la région.



📝 Plus d'infos ➡️https://t.co/LqRCIjXKO1 pic.twitter.com/ofHWYJ5dDk — LFP (@LFPfr) April 14, 2018

La pelouse était impraticable après « un gros orage sur Caen et notamment sur le stade », a expliqué le représentant de la Ligue. Malgré la demi-finale de Coupe de France que Caen doit disputer contre le PSG mercredi, la Ligue a envisagé un temps de reporter le match à dimanche après-midi, mais là encore, les conditions météorologiques ne s’annoncent pas favorables. Le match a donc été reporté à une date ultérieure.