Bordeaux-Stade Rennais: Hamari Traoré, le Rouge et Noir qui récoltait trop de jaunes

Le latéral droit du Stade Rennais Hamari Traoré commet une faute sur Neymar lors de la demi-finale de Coupe de la Ligue face au PSG, le 30 janvier 2018. — Damien Meyer / AFP

Malgré ses suspensions, Hamari Traoré est le Rennais à avoir passé le plus de temps sur les terrains cette saison.

Le défenseur partage la première place des joueurs les plus avertis de L1 avec le Stéphanois Brian Dabo et le Montpelliérain Pedro Mendes.

A Rennes, Benjamin André et Wahbi Khazri voient également souvent jaune.

« Je suis devenu quelqu’un d’autre. » En décembre, Hamari Traoré savourait son début de saison. Arrivé de Reims lors du dernier mercato estival, le latéral droit du Stade Rennais s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs clés de l’effectif breton. Toujours titulaire, l’international malien est le Rennais qui a passé le plus de temps sur les terrains (2.474 minutes en Ligue 1). Il sera cependant privé du déplacement à Bordeaux, suspendu pour avoir récolté un troisième carton jaune en dix matches. Un mal récurrent.

Averti 12 fois cette saison, Hamari Traoré approche les records. Il faut remonter à 2003/2004 (Cyril Jeunechamp, 13 avertissements) pour retrouver un joueur plus averti que Traoré toutes compétitions confondues sur une saison avec le Stade Rennais. https://t.co/GbqoytmNqo — ROUGEmémoire 🔴⚫SRFC (@ROUGEmemoire) March 4, 2018

Avec l'ex Stéphanois Bryan Dabo et le Montpelliérain et ancien Rennais Pedro Mendes, Hamari Traoré est le joueur de Ligue 1 à avoir été le plus averti cette saison. Dix cartons jaunes récoltés en 28 matches, plus deux en Coupe de la Ligue.

« Je ne suis pas quelqu’un de méchant »

La dernière biscotte est sans doute la plus idiote. Averti à la 92e minute d’un match déjà gagné à Amiens, le défenseur de 26 ans était venu faire la police lors d’un début d’échauffourée qu’il avait lui-même provoquée. « Je prends beaucoup de cartons que je peux éviter, je dois progresser. Je suis quelqu’un qui s’énerve un peu vite mais je ne fais pas beaucoup de fautes, je ne suis pas quelqu’un de méchant », confiait le latéral à l’issue de la rencontre face à Saint-Etienne.

Depuis son arrivée à Rennes, le latéral a déjà été averti douze fois en 31 matches. Jamais expulsé, Hamari Traoré a déjà été suspendu pour accumulation de cartons. « Il ne m’impressionne pas. Il prend 15 jours pour jouer le prochain match. Il a le temps de récupérer. C’est pour ça qu’il est bon. Il prend trop de cartons et ça lui laisse le temps de se ressourcer. Il faut qu’il évite de prendre certains cartons qui pénalisent l’équipe et qui le pénalisent lui », avait lancé Sabri Lamouchi lorsque la presse l’avait interrogé.

« Il y en a qu’on peut éviter »

Dans l’effectif, le Malien n’est pas le seul à être régulièrement dans le viseur de l’arbitre. Au classement des joueurs de Ligue 1 les plus avertis, le capitaine Benjamin André se place 4e avec neuf cartons jaunes. « Il y en a qu’on peut éviter. Ça fait beaucoup sur une saison », estime Sabri Lamouchi.

S’il sera du déplacement dans son ancien club de Bordeaux, Wahbi Khazri est lui aussi connu pour sa propension à être averti (sept jaunes et un rouge). Mais son entraîneur s’était montré plus tendre à son sujet. « Peut-on lui reprocher ? Ça fait partie de son tempérament. Wahbi est un peu trop dans le jeu, un peu trop porté par le match. Mais il le sait. »

J'étais bien content de revoir @Ladanze29 jouer hier soir. Bon match, malgré sans doute un petit manque de rythme. Avec @hamari27 et Romain, on est tranquille à droite. #SMCSRFC — Laurent Lucas (@grumpyloz) February 18, 2018

Samedi, l’actuel sixième du championnat se déplacera à Bordeaux sans son latéral titulaire. L’occasion, sans doute, de voir Romain Danzé retrouver son poste.