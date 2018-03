Bonne ambi' au PSG: Draxler aime un commentaire qui assassine Unai Emery sur Instagram

FOOTBALL L'Allemand a clairement choisi de ne plus se taire...

Julian Draxler. — Alfonso Jimenez/Shutter/SIPA

La fin de saison risque d’être trèèèèèès longue pour le futur ex-entraîneur du PSG, Unai Emery, après la triste élimination de son équipe dès les 8es de finale de Ligue des champions. Alors qu’il sait déjà qu’il va sauter en fin de saison ( même s'il fait semblant du contraire), le Basque va devoir composer avec une partie du vestiaire qui a une dent contre lui.

En pôle position de la contestation depuis mardi soir, Julian Draxler. Beaucoup utilisé en début de saison avant de totalement disparaître du onze type par la suite, l’Allemand n’a pas attendu bien longtemps pour allumer son coach.

Après le match, Julian Draxler sort les couteaux et découpe Unaï Emery en petits morceaux https://t.co/lMJrWSCYSY pic.twitter.com/VgXWfNDuaH — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 7, 2018

En zone mixte, dès le coup de sifflet final au Parc des Princes, le numéro 23 du PSG a sorti son sabre pour écorcher Emery. Et ça ne semble pas parti pour s’arrêter, comme on peut le voir sur son compte Instagram. En effet, l’attaquant parisien a aimé le commentaire d’un de ses fans. Un commentaire pas franchement sympa envers le coach du PSG.

bon bah Draxler et Emery ca va pas du tout.... pic.twitter.com/Lad4rV1TrU — S 04 (@78Sbr_) March 8, 2018

Un like qui n’a rien d’anodin. On sait très bien aujourd’hui que les réseaux sociaux sont devenus une manière comme une autre de communiquer et de faire passer des messages. Celui-ci est assez clair.