VIDEO. «On a fait un match parfait», Zidane savoure la qualif' du Real (et se fait l'avocat d'Unaï Emery)

Zinédine Zidane en conférence de presse avant PSG-Real Madrid en Ligue des champions, le 5 mars 2018. — Thibault Camus/AP/SIPA

Changement d’ambiance. Après la consternation et la soupe à la grimace du côté du PSG, place aux sourires Madrilènes. En conférence de presse après la victoire du Real face au PSG (2-1), Zinédine Zidane s’est forcément montré satisfait du travail fourni par ses joueurs. Très satisfait même.

« On a fait une très belle partie, en suivant bien les principes, en jouant et en pressant haut. On a fait un match parfait, s’est félicité le coach français. Je suis content parce qu’au final, tout le monde a fait un bon match. Ce n’était pas un terrain facile pour faire une bonne partie et pourtant nous l’avons fait. Je suis content. »

Zidane relativise la médiocrité du PSG

Interrogé au sujet de la faiblesse, criante hier soir, du PSG, ZZ n’a pas voulu arroser l’ambulance parisienne : « Je ne pense pas qu’il y a eu faiblesse du PSG. Au match aller, ils étaient très bons, ils avaient bien commencé et on avait bien fini. Peut-être que s’ils ont été moins bons ce soir c’est parce qu’on a été très bons. » Quand le meilleur allié d’Unaï Emery est l’entraîneur qui l’a éliminé, c’est qu’il y a quand même du souci à se faire…