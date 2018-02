VIDEO. Les Charlots font du foot: Il boit un coup au fond de ses cages et encaisse le but le plus stupide de l'année

Nyland, le gardien d'Ingolstadt, dans ses œuvres. — Capture d'écrans @FourFourTwo

On vous prévient à l’avance, si vous êtes en train de boire ou de manger quelque chose au moment de lire ces lignes, arrêtez tout. Sinon l’écran de l’ordi ou du téléphone risque de prendre cher. Car oui, on tient probablement le but le plus stupide de l’année et c’est en deuxième division allemande qu’il a eu lieu.

Alors que les équipes de Duisbourg et d’Ingolstadt sont à égalité (1-1), un ballon compliqué à jouer pour la défense d’Ingolstadt arrive dans la surface de réparation. Pensant son gardien à l’affût, prêt à lui donner un coup de main, le défenseur lui claque alors une tête en retrait, sauf que l’artiste était tranquillement en train de siroter de l’eau au fond de ses cages…

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN — FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) February 24, 2018

Ridicule, mais tellement drôle. A l’arrivée, Duisbourg l’a emporté grâce à cette erreur grotesque.