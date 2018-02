Sportifs les mieux payés: Pogba dépasse Parker avec 22 millions d'euros de revenus, aucune femme dans le top 50

Paul Pogba et sa célébration menottes, samedi, face à Newcastle. — McNulty/JMP/Shutterstoc/SIPA

Petit évènement dans le monde doré des sportifs tricolores les mieux rémunérés pour faire leur boulot selon l’Equipe magazine. Tony Parker, qui dominait depuis longtemps ce classement grâce à son contrat en or avec les Spurs, a été dépassé par Paulo Pogba en 2017. Le milieu de terrain de l’équipe de France, au-delà de son salaire pharaonique à Manchester (plus de 300 000 euros par semaine), bénéficie à plein de son contrat sponsoring signé avec Adidas, ce qui lui permet d’émarger à 22,2 millions d’euros de revenus l’an passé, juste devant TP (19,7), et Antoine Griezmann (19,1), handicapé par la moindre exposition de son club.

Le top 50 n’est constitué exclusivement que de footballeurs et de basketteurs en NBA, à deux exceptions près. Celles de Teddy Riner, qui apparaît à la 35e place avec des revenus estimés à 5,5 millions d’euros en 2017, et de Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur de gros tournois la saison dernière (5 millions). Toujours aucune femme présente dans ce trop 50, malheureusement. La Française la mieux payée en 2017 ? Caroline Garcia, grâce à sa fin de saison tonitruante (3,8 millions d’euros).