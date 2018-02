VIDEO. OL-Villarreal: Revivez la demi-volée de l'espace de Memphis Depay et les parades d'Anthony Lopes

Le coup de canon de Memphis Depay a changé la face de cette double confrontation entre l'OL et Villarreal. — JEFF PACHOUD / AFP

En recrutant Memphis Depay durant l’hiver 2017, l’OL semble s’être assuré du trophée du plus beau but pour chaque saison. Notamment auteur d’un lob renversant depuis la ligne médiane l’an dernier contre Toulouse puis du surpuissant but du succès face au PSG (2-1) le 21 janvier, le supersub néerlandais a encore crevé l’écran jeudi. Une relance approximative de Marcelo, un renvoi dans l’axe de Victor Ruiz, et cet étonnant attaquant d’instinct a expédié une demi-volée supersonique dans les filets de Sergio Asenjo (3-1, 82e).

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🏆 UEFA Europa League

💥 Quel coup de canon de Memphis Depay !

🚀 Une pure frappe de buteurhttps://t.co/t1tFfn8sJn#OLVIL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 15, 2018

Avant ce spectaculaire dénouement, l’OL s’en était surtout remis à Anthony Lopes pour tenir le coup en première période. D’une double parade, d’abord sur une volée de Manu Trigueros puis surtout en plongeant dans les pieds de Carlos Bacca, le gardien lyonnais s’est montré extrêmement solide (17e).