OL-Villarreal: Les Lyonnais ont touché le Sous-marin jaune en retrouvant leur folie européenne

Mariano Diaz était absolument partout ce jeudi contre Villarreal. — JEFF PACHOUD / AFP

L’OL a parfois couru après le ballon en première période contre le 5e de la Liga, Villarreal.

En inscrivant deux buts lors des quatre premières minutes après le repos, les Lyonnais ont rappelé à leurs supporters certains moments de folie de la précédente campagne européenne.

Memphis Depay a signé un drôle de but pour ponctuer un succès (3-1) laissant de bonnes chances de qualification pour les 8es de finale de Ligue Europa.

La finale du 16 mai au Parc OL est encore un lointain rêve. Mais les Lyonnais, dans le dur en Ligue 1 avec trois défaites de rang, ont au moins réussi à préserver leurs chances de passer les 16es de finale, en battant Villarreal (3-1) ce jeudi. Une performance tout sauf anodine face à l’actuel 5e de Liga, d’autant qu’elle a été conclue par un nouveau but d’anthologie de Memphis Depay (82e).

Pas le contexte blocs bas. Souvent mis en difficulté en Ligue 1 à domicile par des défenses bien regroupées ne cherchant vraiment pas à faire le jeu, les hommes de Bruno Genesio ont fait face à une tout autre configuration ce jeudi. Villarreal a à la fois eu 56 % de possession de balle en première période et la meilleure (double) occasion.

"Tu ne peux pas avoir de soucis face à un bloc bas si c'est toi le bloc bas." pic.twitter.com/qoSpjGMkZN — Zénon Zadkine (@ZenonBedenik) February 15, 2018

Un astucieux corner de Pablo Fornals a mis totalement hors de portée la défense lyonnaise. Anthony Lopes a dû s’employer sur une volée de Manu Trigueros puis dans la foulée en se détendant brillamment dans les pieds de Carlos Bacca (17e). De l’autre côté, Sergio Asenjo a à peine été inquiété par un coup franc de Nabil Fekir (24e) et un percutant raid de Rafael (39e). Bien trop peu pour un demi-finaliste de la précédente édition peinant à mettre en valeur son potentiel offensif.

[🎞️VIDEO] 🏆 UEFA Europa League ⚽️

😲Anthony Lopes a dégoûté les joueurs de Villarreal

🛡️Deux arrêts décisifs !https://t.co/2DdjyJYbVV #OLVIL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 15, 2018

La folie européenne de 2017 de retour. Les supporters lyonnais ne risquent pas d’oublier la spectaculaire campagne en Ligue Europa de la saison passée. Et pour cause, en quatre rencontres à élimination directe à domicile, la bande à Alexandre Lacazette avait inscrit 16 buts. Un peu comme contre l’AS Roma (4-2), l'OL est revenu métamorphosé sur la pelouse après la mi-temps. Se projetant (enfin) dans la surface adverse, Tanguy Ndombele en a profité pour inscrire son premier but avec l’OL après une tête de Mariano Diaz (1-0, 46e).

L'ancien attaquant du Real Madrid a encore fait des siennes trois minutes plus tard avec un déboulé depuis son camp, un crochet mystifiant Jaume Costa. S’il a fini en butant sur Sergio Asenjo, l’avant-centre lyonnais a permis à Nabil Fekir d’inscrire son 21e but de la saison, toutes compétitions confondues (2-0, 49e). Intenable, Mariano Diaz aurait même pu provoquer les expulsions de Victor Ruiz (13e) puis de Mario Gaspar, auteur d’un coup volontaire au visage (62e).

Mariano est le joueur qui a remporté le plus de duels(9)et celui qui a réussi le plus dribbles(5)lors de la rencontre Lyon-Villarreal — Stats Foot (@Statsdufoot) February 15, 2018

Memphis et Lopes concluent la fête. L’OL est tout de même un peu redescendu de son nuage vers l’heure de jeu. Laissant des espaces un peu partout, les Lyonnais ont été punis par Pablo Fornals, oublié à la fois par Marçal et Aouar (2-1, 63e). En mode supersub comme face au PSG (2-1) après avoir remplacé Houssem Aouar dix minutes plus tôt, Memphis Depay s’est illustré avec une demi-volée supersonique qui change beaucoup de choses dans cette double confrontation (3-1, 83e). D'autant qu’Anthony Lopes s’est à nouveau montré décisif sur une puissante volée de Pablo Fornals (88e). Même s’il reste fragile, ce Lyon-là a les cartes en main pour finir le travail dans une semaine en Espagne.