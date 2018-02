VIDEO. Ligue des champions: De Rabiot à Marcelo, tous les buts de Real-PSG

Marcelo, lors de Real Madrid - PSG, mercredi 14 février. — Francisco Seco/AP/SIPA

Eh ben, c'est mal embarqué cette affaire. Battu 3-1 à Madrid, le PSG va devoir sortir sa remontada à lui lors du match retour au Parc des Princes dans trois semaines, le 6 mars prochain. En attendant, si vous étiez au restaurant en train de fêter la Saint-Valentin ou bien on ne sait où à faire on ne sait quoi, voici les buts de cette soirée. Featuring du Adrien Rabiot qui marque du droit, du Cristiano qui marque deux fois et du Marcelo qui marque du tibia. Ca rime, oui. On peut être journaliste sportif et poète à la fois.

💥 L'ouverture du score signée Adrien Rabiot !!!!

❌ Faute de Lo Celso sur Kroos dans la surface...

✅ Penalty transformé par CR7 !

Les deux équipes sont à égalité (1-1)

Cristiano Ronaldo refroidit le PSG ! 😬

⚽️⚽️ Le Portugais a donc inscrit un doublé ce soir