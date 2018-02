Guéguerre entre «L'Equipe» et la LFP au sujet des salaires des joueurs de Ligue 1

FOOTBALL L'enquête de « L'Equipe » sur les salaires de Ligue 1 fait plus de bruit que prévu...

Guingamp face au PSG de Neymar, le 13 août 2017. — Kamil Zihnioglu/AP/SIPA

Mardi, le journal L’Equipe publiait une grande enquête sur les salaires des joueurs de Ligue 1 et publiait le top 10 des joueurs les mieux payés, club par club. Dans la foulée, par le biais d’un communiqué officiel, le Toulouse Football Club a fermement démenti les informations concernant les salaires de ses joueurs, apportant même des preuves issues d’une étude de la LFP. « L’analyse exhaustive arrive à des conclusions édifiantes, s’étonne le club. 83 % des salaires des joueurs communiqués sont erronés, avec une marge d’erreur de 28 % en moyenne. Le constat n’est guère plus reluisant pour les entraîneurs… »

Ce à quoi L’Equipe a répondu : « Dans un courrier envoyé aux clubs de L1 et relayé sur les réseaux sociaux mais qui ne nous a pas été adressé, la Ligue de football professionnel (LFP) remet en cause les chiffres que nous avons publiés (…). Elle estime notamment que 83 % de ces chiffres seraient faux, en se basant sur une marge d’erreur de +2 % ou -2 %. L'Equipe tient à rappeler que les chiffres publiés sont des estimations, comme indiqué dans le Top 10 concernant les 20 clubs de Ligue 1. Ces estimations, que nous maintenons, ont été recueillies auprès de diverses sources, y compris des clubs, parfois en off. Elles donnent une photographie bien réelle de la hiérarchie financière de la Ligue 1. »

La LFP a vérifié l’intégralité des infos données dans le quotidien l’Equipe sur le salaire des acteurs de la L1...



Résultats :



• 83% des salaires attribués aux joueurs sont faux

• 75% des salaires attribués aux entraîneurs sont faux



🤥 pic.twitter.com/xnu5KtcEw4 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 8, 2018

« 83 % des salaires des joueurs communiqués sont faux »

Une réponse qui ne semble pas satisfaire la LFP. Dernier épisode de cette guéguerre par média et réseaux interposés, la réponse de l’instance : « Il s’avère que 83 % des salaires des joueurs communiqués sont faux, avec un écart moyen de 28 % sur le salaire réel. On retrouve des statistiques comparables pour les entraîneurs avec 75 % des salaires faux et une marge d’erreur de 23 %. Il ne s’agit donc pas d’une marge d’erreur de + ou - 2 % comme l’affirme L’Equipe sur son site Internet. La LFP regrette le faible niveau de vérification des données avant leur publication. »

Et alors que L’Equipe sommait la Ligue de football professionnel à publier officiellement les salaires des joueurs de Ligue 1 (passage qui a depuis été supprimé de leur site), comme c’est le cas pour certains sports aux Etats-Unis, la Ligue a conclu en disant que, « respectueuse de l’environnement légal et du cadre juridique contractuel, la LFP, comme n’importe quel employeur, n’est pas autorisée à diffuser et communiquer les fiches de paye de ses salariés, encore moins celles des joueurs des clubs professionnels. »