On imagine déjà un petit tour sur les pavés. En donnant, ce mardi, à Lille la tache d’accueillir le Grand Départ du Tour de France en 2025, on se dit que les organisateurs (ASO) de la Grande Boucle ont déjà un plan en tête. Si, selon ASO, « les détails de ce Grand Départ et les étapes qui le composent seront dévoilés à l’occasion d’une conférence de presse jeudi 30 novembre 2023 », les noms de la Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle ou le Carrefour de l’arbre sont dans les bouches de tous les amateurs.

Pour la troisième fois de son histoire, après 1960 et 1994, Lille organisera donc le Grand Départ du Tour de France. Cela permet à la plus grande épreuve de cyclisme du monde de retrouver, pour le Grand Départ, l’Hexagone, après trois années consécutives hors de nos frontières. Pour rappel, le Tour était parti de Copenhague (Danemark) en 2022 et de Bilbao (Espagne) en 2023. Il s’élancera de Florence en 2024, et trois étapes se dérouleront en Italie.