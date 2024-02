Alaphilippe chute deux fois, Laporte 5e du Het Nieuwsblad

Une semaine pourrie jusqu’au bout pour Julian Alaphilippe. Victime des états d’âme de son directeur sportif Patrick Lefevere il y a quelques jours, le coureur de la Soudal Quick Step a connu des heures difficiles sur les routes du Het Nieuwsblad à l’occasion de sa rentrée européenne. L’ancien champion du monde est tombé à deux reprises. La deuxième, plus lourde que la première, a également impliqué Kasper Asgreen et son ancien coéquipier Florian Sénéchal. Alaph s’est levé mais n’a pas pu cacher sa frustration.

Christophe Laporte y a cru

A l’avant d’une course qui ne correspondait de toute façon pas aux qualités de puncheur d’Alaphilippe, un autre Français s’est longtemps illustré : Christophe Laporte. Le coureur de Visma-Lease a bike n’était pas loin de jouer la gagne dans un groupe comportant Van Aert et Pidcock. Mais c’est son équipier Jan Tratnik qui a surpris tout le monde au bout d’une course très mouvementée. Un peu trop pour Alaph en tout cas.