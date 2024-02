« Trop de fêtes et trop d’alcool »… Julian Alaphilippe taclé par son boss

Julian Alaphilippe a beau en avoir pris l’habitude ces derniers mois, ça a une nouvelle fois dû bien le piquer de découvrir les vives critiques de la semaine de son manager au sein de la formation Soudal Quick-Step, dans le magazine flamand Humo. Dans le dur depuis deux saisons, le cycliste tricolore de 31 ans a en effet eu droit à la sulfateuse de Patrick Lefevere. « Il mange une grande partie de mon budget », avait déjà tancé l’an passé le boss de l’équipe belge. Cette fois, il a axé son dézingage médiatique sur le manque de sérieux supposé de Julian Alaphilippe au niveau de son hygiène de vie.

« Julian est un bon gars, mais après avoir signé son méga contrat, on ne l’a plus vu, balance Patrick Lefevere. En prenant de l’âge, vous devez davantage prendre soin de vous. Vous devez vous entraîner plus dur. Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d’alcool. » Le double champion du monde, qui sera aligné samedi sur le circuit Het Nieuwsblad en Belgique, a dû encore davantage apprécier la suite.

« Julian est sous la coupe de Marion Rousse »

« Julian est sous la coupe de Marion Rousse [sa compagne], estime le manager de la Soudal Quick-Step. En novembre, nous étions avec Marion et son manager Dries Smets et je leur ai dit : "Ça ne peut pas continuer comme ça. Si tu fais encore quelque chose de mal, je te vire sur-le-champ". »

Un climat de confiance idéal pour que Julian Alaphilippe attaque de belle manière la dernière saison de son contrat actuel avec la Soudal Quick-Step (la dernière tout court de fait). Le cycliste tricolore, souvent blessé ces dernières années et également qualifié en janvier de « coureur pas toujours intelligent » par son boss belge, ne sera pas retenu pour épauler Remco Evenepoel lors du prochain Tour de France. Il est prévu qu’il participe par contre cette saison au Giro.