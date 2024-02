A la Commanderie,

Un coup de téléphone de l’État-major olympien dimanche soir, à 23h30, après la punition brestoise, une nuit de réflexion, les conseils de sa mère et de sa famille, voilà comment Jean-Louis Gasset est devenu le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille pour le reste de la saison. S’il a accepté de jouer les pompiers de service sur les quatre prochains mois, après le limogeage express de Gattuso, c’est avant tout pour « l’excitation » du « challenge ». Et « pour changer la situation, bien finir la saison et remettre Marseille où il doit être », comme il l’a longuement expliqué lors de sa conférence de presse de présentation, mercredi.

La question de son âge, moquée par certains supporteurs sur les réseaux sociaux (et sur le chat du club durant toute la conf'), lui a forcément été posée. Le nouvel entraîneur de l’OM l’a balayé dans une expression toute faite, histoire de bien prouver qu’il était encore d’jeuns : « Je vis l’instant, et je kiffe comme disent mes petits ». « Je n’ai pas l’impression d’avoir 70 ans, je vous garantis. Je suis à fond dans le projet, c’est quatre mois de ma vie que je vais vivre à fond pour réussir ma mission », a-t-il ensuite détaillé.

« J’ai oublié mon survêtement et pris une blouse »

Et il n’a pas fallu très longtemps au « jeune » docteur Gasset pour cibler les maux de son groupe. « Il faut travailler sur le psychologique pour comprendre pourquoi les joueurs ne sont pas confiants. Le mental, dans la vie, c’est 80 % de la performance. C’est mental, c’est mental. Ce sont des gens qu’il faut rassurer », a-t-il bien insisté en guise de premier diagnostic.

Il a donc « oublié [son] survêtement » et a « pris une blouse », pour commencer à soigner ses joueurs dès son arrivée, à l’occasion d’une journée marathon qui prouve que l’homme en a encore sous la pédale.

« « Depuis 8 heures du matin, je n’ai pas arrêté de parler. Avec le staff médical, avec le staff technique, et bien sûr les joueurs. Ils étaient étonnés que je raconte une petite anecdote à chacun, que je les appelle par leur prénom. A chacun un petit truc qui donne confiance. » »

« Ce qu’ils font, ou ont fait, ne suffit pas quand on est à l’OM »

La voilà la méthode Gasset, communiquer, relativiser, « la vie est belle, ils sont joueurs pros, et gagnent de l’argent en jouant à l’OM », pour retrouver « l’union sacrée ». Ce qui ne l’empêchera pas d’être « un peu plus agressif et plus saignant » devant son groupe, a-t-il prévenu. « Ils doivent ouvrir les yeux et se regarder dans un miroir. Qu’ils sachent que ce qu’ils font ou ont fait ne suffit pas quand on est à l’OM. Si on retrouve ce plus, la confiance par la communication, des gens vont prendre le leadership et emmener les autres avec eux ». Avec un leitmotiv : « Surtout ne pas lâcher. Combien d’équipes se sont refaites en un mois ? Il faut croire qu’en quatre jours on peut déjà avoir remis le pied à l’étrier pour faire une bonne fin de saison ».

Un Jean-Louis Gasset combatif, à l’image de son président Pablo Longoria, qui après avoir fait son mea culpa sur les erreurs de casting à la tête de l’équipe depuis le début de la saison, a voulu remobiliser tout le monde : « Il fallait un changement complet dans la mentalité, dans les têtes. Jean-Louis a les clés pour transformer un groupe de personnes qui travaille ensemble, en équipe. Son parcours le prouve, il a déjà fait ça, il a les connaissances du championnat ».

Tout en réaffirmant sa volonté de rester président de l’Olympique de Marseille, alors que certains voyaient l’arrivée de l’ancien coach de Saint-Etienne comme une prise de pouvoir progressive de Stéphane Tessier, l’ancien DG des Verts devenu celui de l’OM en mars 2022. A ce sujet, Longoria a été très clair, prenant même son nouveau coach à témoin, un peu contre son gré. Interrogé sur le poids de l’ancien stéphanois dans l’arrivée de Gasset, l’Espagnol dégaine : « Je vais laisser le coach parler. Vous connaissez Tessier ? », lui a-t-il demandé. Réponse de Gasset : « Non ». « Voilà », a souri Longoria. Oui, voilà, bievenue à Marseille M. Gasset.