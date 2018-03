Cyclisme: «Un moment très moche de ma vie», Sevilla très marqué par son agression en Colombie

Oscar Sevilla à l'hôpital après une agression subie à l'entraînement, en Colombie, le 19 mars 2018. — AFP PHOTO / TEAM MEDELLIN / HO

Le coureur cycliste hispano-colombien Oscar Sevilla, qui souffre d'une fracture au poignet après avoir été agressé dimanche à Bogota par plusieurs hommes qui lui ont volé son vélo d'entraînement, a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Je suis «physiquement et moralement un peu affecté», a dit le coureur de l'équipe Medellin dans une vidéo publiée son équipe, dans laquelle il apparaît avec son bras droit immobilisé.

ATENCIÓN 📢



Mensaje del gran @oscarsevilla76 quien ya se recupera en casa luego de la cirugía exitosa de ayer.



Sabemos que volverás más fuerte campeón 💪🏻🚴🙏🏻#FuerzaÓscar pic.twitter.com/JnlcDFyst5 — Team Medellín (@team_medellin) March 19, 2018

«J'ai vécu quelque chose d'assez vilain, plutôt désagréable, c'était vraiment un moment très moche de ma vie, mais, Dieu merci, ça ne m'est pas arrivé trop vieux», a ajouté le coureur de 41 ans. Sevilla, qui réside en Colombie depuis 2008, a été frappé par cinq agresseurs au visage masqué alors qu'il s'entraînait. Ses agresseurs, recherchés par les autorités, lui ont volé son vélo, d'une valeur d'environ 10.000 euros. Il a été retrouvé abandonné dans un parking du centre-ville de Bogota, a rapporté la police de la capitale colombienne.

Opéré d'une double fracture au poignet droit et souffrant d'une fracture à une côte, le triple vainqueur du Tour de Colombie (2013, 2014, 2015), n'a pas précisé la durée de son indisponibilité.

«Que cet incident serve à lutter contre la criminalité envers les cyclistes»

Son équipe a indiqué que du résultat de l'opération dépendrait sa participation aux courses cyclistes par étape en Espagne, en avril et mai prochains: le Tour de Castille-et-Leon, le Tour des Asturies et le Tour de la Communauté de Madrid. «C'est triste pour la saison» qui s'annonce, a confié le coureur du Team Medellin, originaire d'Albacete et qui a obtenu la nationalité colombienne en 2012.

«J'espère que cet incident servira à améliorer la sécurité dans ce pays, à lutter contre la criminalité envers les cyclistes», a déclaré Sevilla, dont le meilleur résultat est une seconde place lors de la Vuelta en 2001. Professionnel depuis 1998, Oscar Sevilla avait terminé meilleur jeune du Tour de France 2001.