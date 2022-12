A l’heure du bilan de cette Coupe du monde, il faudra rendre hommage à Walid Regragui, peut-être la personnalité qui aura le plus marqué la compétition. Le sélectionneur du Maroc répond toujours aux questions, sans se cacher ni s’excuser d’être là, avec en prime une lucidité tout à fait bluffante. Ses interviews d’après-match transpirent la fierté, ses conférences de presse sont des moments à ne pas rater.

Les Bleus « ont tout compris »

Ce mardi matin encore, à la veille de la demi-finale contre les Bleus, il a profité d’une banale question sur le style à adopter contre l’équipe de France (plus de conservation du ballon pour casser le jeu français et se créer plus d’occasions, ou rester sur un système de défense collective en s’appuyant sur les contre-attaques ?) pour dire tout le mal qu’il pensait de la place prise par les statistiques et ce qu’on veut leur faire dire. Sans jamais s’énerver, mais avec force, dans un monologue de près de trois minutes dont voici les principales punchlines :

La possession, ça fait rêver tout le monde. T’as 60, 70 % de possession de balle mais t’as fait deux tirs dans le match. Les xG [les expected goals, une stat qui permet de mesure la "qualité" d’une occasion à partir de multiples facteurs d’analyse] c’est la meilleure invention pour les coachs et les joueurs. On aurait pu gagner parce qu’on a 4 xG, mais t’as un attaquant en bois qui a loupé quatre occasions et t’as 4 xG pour rien. Nous on est là pour gagner. »





😅🇲🇦 L'incroyable coup de gueule de Walid Regragui sur la possession de balle et sur les xG ! #beINFWC2022 pic.twitter.com/DCpiPRRzRa — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 13, 2022



« Je suis passé par là moi aussi, la possession… A un moment Guardiola il m’a rendu fou. Tiki taka, c’est sûr que quand t’as De Bruyne et Bernardo Silva, la possession c’est bien. Moi ce qui m’importe aujourd’hui c’est gagner. J’ai entendu beaucoup de journalistes européens notamment critiquer notre jeu. Moi je pense que ça les embête surtout de voir une équipe africaine jouer comme une équipe européenne. Entendre "Ah c’était sympa ces Africains, il y avait beaucoup de danse, ça fait plaisir, Boufal il a mis deux petits ponts c’est magnifique, mais ils rentrent à la maison". Non, c’est fini ça. On est passé à autre chose. On a envie de gagner, pour l’Afrique, pour les pays qui sont en voie de développement, pour qu’ils apprennent qu’aujourd’hui on peut gagner avec un minimum. »

« Il n’y a pas qu’une manière de jouer. Et je prends exemple sur la France. Il y a un sélectionneur en face de moi, qui est le meilleur du monde selon moi, et qui a très bien compris ça depuis longtemps. [Les Bleus] m’ont fait rêver en 2018. Ils ont tout compris, et ils ont explosé tout le monde. Contre l’Angleterre, ils n’ont pas eu 40 occasions. C’est la meilleure équipe. »

Didier Deschamps approuve ce message. Luis Enrique sûrement un peu moins. Voilà en tout cas un peu de matière pour le prochain Twitch de l’ex-sélectionneur espagnol.