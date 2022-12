L’information, révélée ce vendredi par Sky News, a été communiquée au média britannique par un officiel qatarien : la FIFA aurait refusé que plusieurs équipes représentant des nations majoritairement musulmanes arborent un brassard contre l’islamophobie pendant la Coupe du monde, la première organisée dans une région où l’Islam est majoritaire.

Outre le pays hôte, l’Arabie saoudite et le Maroc auraient été partie prenante de cette initiative. Selon Sky News, l’objet qu’auraient voulu porter les capitaines concernés avait déjà été conçu, avec le message « No place for Islamophobia » accompagné d’un keffieh palestinien.









Mais l’organisme qui gère le football mondial a mis son veto, tout comme elle avait interdit le brassard coloré « One Love » contre les discriminations.

La FIFA ne veut pas de messages politiques

Elle avait d’ailleurs menacé de « sanctions sportives » les fédérations (Angleterre, pays de Galles, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas et Suisse) désireuses d’afficher ce symbole d’inclusion. La France avait anticipé en renonçant avant ces sept pays à cette initiative.