Pays de Galles - Iran EN DIRECT : Les Iraniens veulent réagir face à Gareth Bale… Suivez le match avec nous à partir…

9 h : Bonjour et bon vendredi ! C’est déjà le sixième jour de cette Coupe du monde et le début des deuxièmes matchs de groupe avec, pour commencer, ce Pays de Galles - Iran. Les Iraniens n’ont plus le droit à la défaite après la claque reçue face à l’Angleterre (6-2), ils devront obligatoirement réagir face aux coéquipiers de Gareth Bale. Les Gallois sont toujours en course pour une qualification en huitièmes de finale après leur nul face aux Etats-Unis (1-1), mais elle passera forcément par une victoire, avant d’affronter l’Angleterre lors du dernier match.

» Rendez-vous aux alentours de 10h30 pour suivre l’avant match, le coup d’envoi sera donné à 11 heures.