Pays-Bas - Equateur EN DIRECT : Valencia égalise... Les Néerlandais justement punis...

Ecuador’s last six World Cup goals:



◉ Enner Valencia

◉ Enner Valencia

◉ Enner Valencia

◉ Enner Valencia

◉ Enner Valencia

◉ Enner Valencia



The first player in the tournament’s history to score six consecutive goals for a South America nation. 🇪🇨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/GxFXQFaepe