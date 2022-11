Angleterre - Etats-Unis EN DIRECT : Les Américains acculent les Anglais sur leur but...

: Helloooooo les 20 Minutos ! On s’avance peut-être, mais on devrait assister au premier véritable test pour la sélection anglaise, tant l’opposition s’annonce plus relevée que celle offerte par la modeste équipe d’Iran lundi (6-2). Absents de la Coupe du monde 2018, les Etats-Unis présentent en effet de vrais atouts pour contrarier les Three Lions, entre Yunus Musah, Christian Pulisic et Timothy Weah par exemple. Malgré un nul assez décevant (1-1) face au pays de Galles, Team USA compte bien jouer un drôle de tour ce vendredi à l’Angleterre de Gareth Southgate. On se demande surtout quelque chose : les jeunes prodiges britanniques Bukayo Saka et Jude Bellingham sont-ils déjà vraiment prêts à survoler un Mondial ? Si c’est le cas, on n’a pas fini de se régaler, alors qu’un nouveau succès anglais serait déjà synonyme de qualification pour les 8es de finale de la compétition.

>> Rendez-vous dès 19h30 pour vivre ce match Angleterre - Etats-Unis avec nous, alors que le coup d’envoi aura lieu à 20 heures.