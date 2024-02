Et bien ça m'a tout l'air d'être plié pour Jeanmonnot, Julia Simon a l'air au bout de sa vie. On peut la comprendre! Quels mondiaux elle nous a fait!

Elle a 15 secondes d'avance sur le trio de poursuivantes et 21 sur Julia Simon. Pour le moment elle mène parfaitement sa course, Justine

Mais Julia a tiré tellement vite qu'elle ne sortira pas loin de Braisaz... Qui sort avec 9 secondes d'avance sur Vittozzi et Tandrevold. Simon est à 15 secondes, Jeanmonnot juste derrière puisqu'elle a bien rectifié le tir (littéralement) sur le second couché.

Derrière, à un peu moins de 10 secondes, on retrouve deux Norvégiennes, Tandrevold et Arnekleiv. Vittozzi est un peu plus lente sur les skis et a reculé au classement