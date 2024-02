Elle prend la tête de la course avec plus de 7 secondes d’avance sur Elvira Oeberg ! MVP MVP MVP !

Alors la France qui gagne ? Prête à gagner une nouvelle médaille d’or à Nove Mesto grâce à la reine Julia Simon ? Bon, ne lui portons pas malchance en fanfaronnant avant l’heure, d’autant plus que l’individuel n’est pas tout à fait son format de prédilection. Mais cela a-t-il une quelconque importance vu l’état de grâce de la Française ? Qui peut s’asseoir à sa table et dire « je suis meilleure que toi », et ce, quel que soit le format ? A part Justine Braisaz dans un bon jour sur le pas de tir, probablement personne. Et voilà, on se remet à fanfaronner…

» Rendez-vous dès 16h55 pour le début du live