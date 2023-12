Biathlon EN DIRECT : QFM lancé vers le podium, on guette la défaillance norvégienne... Suivez le relais messieurs avec nous...

8 heures : Bonjour les biathlix !

Après deux épreuves individuelles (sprint et poursuite), place au relais, avec ses quatre biathlètes par équipes, ses balles de pioche et son suspense insoutenable... Bon, en vrai, si la Norvège, emmenée par les frères Boe, ne fait pas n'importe quoi, elle devrait facilement s'imposer. Car la Suède (avec Samuelsson et Ponsiluoma) ou la France (Fillon Maillet et Jacquelin) ne semblent pas faire le poids sur la durée. Enfin, on espère se tromper pour que les Bleus nous offre leur première victoire de l'hiver.

>> Suivez le relais hommes avec nous dès 11h15