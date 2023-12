Biathlon EN DIRECT : Jeanmonnot se troue au tir debout, les Bleues vont devoir cravacher… Suivez le relais féminin avec nous...

14h45 : 1 minute et 36 secondes de retard pour la France, 7e, sur l'Italie

14h43 : Deux balles de pioche pour Vittozzi. Mais elle va tellement vite qu'elle finit son tir debout plus rapidement que certaines biathlètes qui réalisent un sans-faute

14h37 : Im-pres-sion-nan-te !!! Vittozzi sort du pas de tir 3 secondes après y être entrée (j'exagère à peine). Jeanmonnot a commis une erreur et repart 5e, à 49 secondes de l'Italie, et à 30 du podium

14h36 : Lisa Vittozzi is on fire !!! L'Italienne est en tête juste devant la Suède et la Norvège. Jeanmonnot est 7e à 34 secondes. Va pas falloir se rater sur les pas de tir