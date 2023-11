Biathlon EN DIRECT : Jeanmonnot en mode patronne... La victoire est proche... Suivez le relais mixte avec nous…

Actualiser

15h58 : C'est bon!!!! Elle ne sera pas rattrapée!!!! 12 secondes d'avance pour la France!!!

15h56 : Tandrevold a déjà repris trois secondes, il reste 10 secondes d'avance pour Lou Jeanmonnot. Le final de MALADE mes biathlix! Quel final!

15h55 : 13 secondes d'avance!! Est-ce que ça va tenir pour la Française???

15h53 : OUI OUI OUI OUIIIIII MADAAAAAMEEEE LA MASTERCLAAAAASSSSSS DE LOU JEANMONNOT! Tandrevold part à la faute!!

15h52 : DERNIER TIR!

: La sérénité de Lou sur son premier tir. C'est beau à voir.



15h48 : Jeanmonnot est en tête et compte 36 secondes d'avance sur la 4e, Vittozzi.

15h47 : POPOPOPOPO LOU JEANMONNOT EN PATRONNE! Le tir est propre, parfait, rien ne bouge. Hélas pour nous Tandrevold fait pareil et repart à trois secondes de la Française.

15h45 : La Norvégienne recolle. On va voir ce que Lou a dans le ventre sur le pas de tir parce que ça va être un duel tendu!

15h43 : Tandrevold met la pression sur Jeanmonnot, la Norvégienne revient à 4 secondes

15h40 : C'est parti pour Lou Jeanmonnot!!!!! Et la France part avec 8 secondes d'avance sur la Norvège pour ce dernier relais! Allez Lou, on déconne pas. On veut la victoire. Pour le podium, il faudra une catastrophe pour nous en sortir : la France a 34 secondes d'avance sur la Tchéquie, 4e.

15h38 : ATTAQUE DE JUJU! Braisaz est revenue dans les skis de Knotten, et elle attaque dans la foulée sur conseil de Simon Fourcade sur le bord de la piste. Exceptionnel.

15h36 : La France ressort 2e avec seulement 7 secondes de retard sur Knotten. Allez Juju, il faut la manger! Ensuite ce sera au tour de Lou Jeanmonnot

15h35 : LE 10/10 POUR JUSTINE BRAISAZ QUI VA ALLER CHASSER L'ELAN

15h35 : Trois pioches pour la Norvégienne. ALORS PEUT-ÊTRE?

15h34 : Six secondes... Et devant, Knotten voit son avance fondre avant le tir debout. Plus qu'une demi-minute d'avance. Peut-être qu'elle s'économise, on sait pas.

15h32 : Ca va toujours aussi bien sur les skis pour Juju, plus que 8 secondes de retard sur l'Allemande. Surtout, la Française a déposé Wierer et Davidova comme des enfants. très, très solide.

15h29 : Justine Braisaz fait un 100% sur son premier tir couché en compétition depuis son retour! Elle a perdu une grosse dizaine de secondes avant d'enclencher la première balle et ressort 4e juste derrière Wierer. En revanche, l'Allemagne, 2e, a repris une dizaine de secondes sur la France

15h28 : Pouah, Knotten fait un perfect, la Norvège continue son envolée.

15h28 : Le tir couché approche, on va voir si Braisaz n'est pas partie trop fort, si elle va réussir à trouver un juste équilibre

15h25 : Pouah la machine, Braisaz est déjà de retour sur le podium en trois coups de skis. Elle n'a rien perdu de son rythme légendaire.

15h23 : JUSTINE BRAISAZ OFFICIELLEMENT DE RETOUR! Ca part pour notre Juju nationale, qui prend le relais à 54 secondes de la tête et à 8 secondes du podium. Jacquelin 3e meilleur temps de ski derrière Boe et Nawrath

: Le fameux tir raté de Jacquelin



15h21 : Fillon-Maillet rit jaune après le 2e tir de Jacquelin, qui met la France dans la panade. Il le dit sans le dire mais on peut lire entre les lignes.

15h19 : QFM au micro de La Chaîne L'Equipe : « Les sensations physiques sont pas mauvaises même si l'exercice sur 6km est plus dur pour moi que sur un format plus long. Je suis content d'avoir rattrapé mes erreurs sur le tir debout. »

15h18 : NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON LE TIR CATASTROPHIQUE D'EMILIEN JACQUELIN ! Un tour de pénalité pour le Français qui va ressortir avec quasiment une minute de retard sur Johannes Boe, mais seulement 15 secondes sur le podium.

15h16 : On passe au tir debout pour le trio de tête. Il va falloir être costaud mentalement, d'autant plus qu'il y a du vent

15h13 : Boe prend les commandes, Jacquelin et l'Allemand et Nawrath lui emboîtent le pas. On part sur un trio de tête. L'Italie de Giacomel n'est pas trop loin, à 8 secondes de la Norvège. La course est loin d'être jouée.

15h11 : Emilien Jacquelin repart en tête avec Johannes Boe sur le premier tir! Il a perdu une petite seconde parce qu'il n'avait pas vu sa dernière cible tomber, c'est cocasse. Très bon premier tir couché de la saison pour le Français

15h10 : Eh beh, Emilien Jacquelin fait mieux que résister à Boe pour le moment! 8 secondes d'écart entre la Norvège, en tête, et la France, 2e

15h08 : Côté Norvège, vous vous en doutez, c'est l'épouvantail Johannes Boe qui a pris le relais de son frère. Qui peut stopper la fusée?

15h05 : L'écart ne bouge plus entre Boe et QFM, neuf secondes de retard au premier passage de témoin entre Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin

15h03 : Pouah Tarjei Boe stratosphérique sur les skis, il broie QFM. Déjà 6 secondes entre les deux hommes... Le Français est 3e à 8 secondes de Stalder, à qui il a quand même repris du temps. Mais les Boe skient trop vite, c'est couru d'avance

15h01 : BAM BAM BAM QUENTIN FILLON-MAILLET EN MODE LUCKY LUKE! Il ressort 2e à 12 secondes de la sensation suisse Stalder!

15h00 : Tir debout!

15h00 : Plus que 11 secondes de retard sur la tête pour le Français. A voir s'il ne s'est pas trop cramé avant le tir debout. En tout cas il ne skie pas trop mal, et c'est déjà mieux que l'an passé

14h58 : 15 secondes de retard pour Quentin sur la tête de course occupée par la Suède. Il a déjà récupéré 2-3 secondes en quelques centaines de mètres. Plutôt bon signe.

14h56 : RAAAAHHHH QFM PIOCHE DEUX FOIS! Le Français sort à la 14e place après avoir perdu beaucoup de temps sur le premier tir. Sa deuxième balle de pioche était coincée dans la cara

14h55 : Quentin Fillon-Maillet entre en tête sur le pas de tir! Jusqu'ici il tient son rang

14h53 : En principe QFM est le meilleur des premiers relayeurs. Le seul qui s'assoit à sa table s'appelle Tarjei Boe. Les Bleus DOIVENT donc sortir en tête à l'issue de ce premier relais. L'exigence est maximale

14h50 : La France part avec ni plus ni moins que Quentin Fillon-Maillet. L'occasion de voir où en est le leader français au moment d'attaquer cette nouvelle saison

14h50 : C'EST PARTIIIIII POUR LE RELAIS MIXTE!

14h50 : Il fait nuit à Ostersund, ça me surprend à chaque fois, jamais je m’y ferai. On est presque chanceux avec notre nuit qui tombe à 17h

14h45 : Salut tout le monde, je déclare le live ouvert! Départ dans cinq minutes du relais mixte double ou classique, appelez-le comme vous voudrez. Pour ceux qui sont passés à côté, sachez que le relais mixte simple a décroché une 3e place inespéré un peu plus tôt dans l'après-midi grâce à une course incroyable de Julia Simon, qui est déjà au top de sa forme.

