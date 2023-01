Biathlon EN DIRECT : Les Français pourront compter sur le revenant Emilien Jacquelin… Suivez la mass start hommes dès midi…

12h37 : Le sans faute pour le trio Jacquelin, QFM et Claude alors que Johannes Boe et Christiansen ont commis une faute chacun ! La course est déjà relancée et les Bleus s'en sortent très, très bien.

12h23 : On aura un œil attentif sur la course d'Emilien Jacquelin, parti refaire ses gammes au tir en Italie cette semaine et qui a tiré un trait sur l'individuel et le relais. Le Français, en galère totale lors du sprint de Pokjulka (64e et non qualifié pour la poursuite), a pris ses distances avec 9la Coupe du monde pour tenter de retrouver un peu de confiance. On espère que ça va se sentir aujourd'hui.