Biathlon : Fabien Claude commence bien... QFM et Jacquelin partent à la faute... Suivez la mass-start d'Hochfilzen avec nous

On y est. Les frissons sont là pour la première mass-start de la saison de biathlon. Un événement autrement plus attendu par le peuple que l’élection de miss France. Le jour où la gagne se jouera sur un tir debout, peut-être qu’on reconsidérera la chose mais pour le moment, il n’y a pas photo. On ne veut qu’une chose, revoir nos Français à l’attaque et si possible jouer la gagne devant l’invincible armada norvégienne. Pour ça, pas le choix, il faudra du grand QFM, un Jacquelin au niveau de la veille et pourquoi pas un Fabien Claude plus adroit au tir. Autrement, ça sera cuit contre Laegreid, intouchable sur les deux premières épreuves du week-end, et Johannes Boe, dont le niveau retrouvé sur les skis lui permet de faire des podiums malgré 50 erreurs sur le pas de tir.

» Début du live à 11h50, départ de la course à midi