Dix ans que ça ne lui est pas arrivé. La dernière et seule fois que Martin Fourcade est rentré bredouille des Mondiaux de biathlon, c’était en 2009, lors de ses premiers mondiaux. Une époque où Bjoerndalen écrasait tout sur son passage et où l’on pensait que le meilleur de la fratrie Fourcade s’appelait Simon. Bref, autant vous dire que ça fait un bail. Dimanche, le meilleur biathlète de la décennie aura une dernière cartouche, celle de la mass-start, pour ne pas égaler la performance d’il y a dix ans. Certes, il n’est pas dans la forme de sa vie, mais on connaît le bonhomme, et revanchard comme il est, on peut imaginer qu’il ait des fourmis dans les jambes après avoir planté le relais masculin.

