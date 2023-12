[🚨🚒 Feu de bâtiment / Gravelines]



15h17:

7️⃣ lances à eau sont en manœuvre pour maîtriser le plus rapidement possible le feu d’un complexe sportif à Gravelines.



Plus de 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣m2 sont concernés.



Les sapeurs-pompiers sont pleinement engagés face à ce sinistre. pic.twitter.com/NzXgWSzz2e