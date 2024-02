Légende du sport français, Michel Jazy est décédé à 87 ans

Il appartient à jamais à la mémoire de la France des années 1960, celle des 30 Glorieuses, qui se passionnait pour le duel Anquetil-Poulidor sur le Tour de France et pour le XV de France des frères André et Guy Boniface. Michel Jazy est décédé ce jeudi à l’hôpital de Dax, dans les Landes, où il avait été admis la veille, indique L’Equipe. Il avait 87 ans.

Né le 13 juin 1936 à Oignies (Pas-de-Calais) au cœur du bassin minier où sa famille d’origine polonaise avait fait souche, cet athlète hors pair a collectionné neuf records du monde au cours de sa carrière, du mile jusqu’au 3.000 mètres.

Pas d’or olympique, mais une gloire éternelle

En l’absence de championnats du monde à cette époque, il a obtenu deux sacres européens, sur 1.500 mètres en 1962 puis sur 5.000 mètres quatre ans plus tard.

1936 - 2024 🕊



1936 - 2024 🕊

Michel Jazy, vice-champion olympique du 1500m en 1960, à jamais dans l'histoire du sport français.

Il ne lui aura manqué que l’or olympique, avec l’argent aux Jeux de Rome en 1960 sur 1.500 mètres, et une quatrième place sur 5.000 mètres à Tokyo en 1964. Mais un tel sacre n’aurait pas changé grand-chose à la popularité immense du spécialiste du demi-fond et du fond, élu trois fois champion des champions français par L’Equipe, en 1960, 1962 et 1965.