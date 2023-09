Six mois après une défaite cuisante contre Jon Jones, le combattant de MMA français, Ciryl Gane, s’est relancé en venant facilement à bout du Moldave Serghei Spivac, samedi à Paris. Favori de la rencontre, Gane, alias « Bon Gamin », se devait de s’imposer pour se maintenir dans la course à la ceinture des poids lourds de l’UFC.

Plus vif et plus puissant que son adversaire, classé au 7e rang de la catégorie, Gane, poussé par le bouillant public de l’Accor Arena, s’est imposé par TKO au cours du deuxième round, après une séquence de coups de poing absolument hallucinante. « J’ai accompli ma mission. J’ai performé ce soir pour montrer à l’UFC que [la défaite contre Jones] était juste une erreur et qu’il faut me remettre sur un combat pour la ceinture », a déclaré le Français, soulagé, après un combat lors duquel il s’était mis la pression.

😈🇫🇷 "BON GAMIN" EST DEVENU MÉCHANT !!



💥 Quel démonstration de Gane face à Spivac devant 16 000 personnes, dans une Accor Arena en feu ! #UFCParis pic.twitter.com/wvyW3zqNt4 — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 2, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une ambiance de feu

« Je ne suis pas du genre à être stressé, mais j’avais la pression, je ne vais pas mentir, a-t-il expliqué. J’avais envie de bien faire, il y avait un peu de peur, un peu de pression, un peu d’excitation. » Interrogé sur la folle ambiance à l’Accor Hôtel Arena de Bercy, « Bon Gamin » n’a pas été surpris. « C’était la même énergie, mais la différence, c’est que l’an dernier c’était une surprise, alors que cette année, on s’attendait à ce genre de public, a-t-il relaté. Je suis vraiment fier de mon public. »