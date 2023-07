Tour de France 2023 EN DIRECT : Trois Français dans la bonne échappée du jour... Suivez la 9e étape avec nous

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

: Allez on est un peu tranquille, ça me permet de vous revenir sur la chute de Calmejane tout à l'heure. Imprudence de la part du spectateur qui aurait pu faire des dégâts et en même temps c'était un hommage à Poupou, alors on lui en veut ou pas ?

139 km : Les coureurs passent à côté de l'immense et magnifique Lac de Vassivière, à la jonction entre Limousin, Creuse et Haute-Vienne. Parce que LE TOUR DE FRANCE C'EST LE TOUR DE LA FRANCE.