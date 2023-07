Si les sangliers sont capables d’atteindre une vitesse de course de plus de 30 km/h, les mammifères ne se sont pas mêlés d’une étape du Tour de France, comme l’affirme (avec humour) une vidéo très virale sur Facebook, publiée le 5 juin et qui a ensuite été reprise sans cette précision. Avec plus de 2,5 millions de vues et 15.000 partages, la séquence montre un peloton de cyclistes qui met pied à terre, alors qu’une laie et ses petits traversent une route de campagne.





Capture d'écran de la vidéo virale sur les sangliers traversant la route au moment du passage d'un peloton et qui a partagé avec humour ce premier post. - Capture d'écran/Facebook

« Des sangliers interrompent le peloton en pleine étape du tour de France », s’amuse un internaute sur sa page. Dans les commentaires, certains s’émeuvent de la dangerosité de l’épisode ou de la solidarité entre les cyclistes quand d’autres soulignent que ce n’est pas le Tour de France. Il faut aussi faire attention au tag #humourdujour à la fin du post… Ce que des internautes qui ont partagé la séquence n’ont pas forcément vu.

FAKE OFF

Nos journalistes sportifs sont formels : aucune interruption de la sorte n’a eu lieu lors des dernières étapes, ce qui aurait pu pimenter celle de mardi, très monotone. Et plusieurs indices mettent la puce à l’oreille : les cyclistes n’ont ni le physique ni la silhouette de coureurs, ils ne portent pas le maillot des équipes officiellement engagées dans le Tour.









Une recherche par image inversée sur Google Images le confirme : on retrouve une première occurrence de cette vidéo en version plus longue. Elle a été publiée par un internaute sur ViralHog et il est précisé que la rencontre aurait eu lieu dans la région de Troyes le 28 mai 2023. Le site d’actualité de chasse, Chassons.com, l’a aussi partagée sur YouTube, le 3 juin. « Dans cette vidéo tournée il y a quelques jours sur une route départementale en France, nous voyons arriver un peloton de cyclistes », qui a mis pied à terre après que la présence de sangliers a été remarquée sur le bas-côté, est-il écrit sur le site.