Cela ne vous aura certainement pas échappé. Ce vendredi, la 7e étape de l’édition 2023 du Tour de France arrive à Bordeaux. Un grand moment pour ceux qui s’intéressent à l’événement, de retour après treize ans d’absence dans la capitale girondine, mais aussi de grosses difficultés de circulation à prévoir dans plusieurs secteurs.

Le Tour arrivera par la rive droite de la Garonne, depuis Bouliac, Floirac et y empruntera le quai de la Souys. Les coureurs traverseront le pont Saint-Jean avant de finir par une ligne droite de deux kilomètres. Le sprint final aura lieu sur les quais de la rive gauche, jusqu’à la place des Quinconces, où l’arrivée des premiers coureurs est envisagée aux alentours de 17h20.

Un grand fan Park sera installé sur la place des Quinconces, ouvert de 14 heures à 21 heures ce jeudi, et de 10 heures à 19 heures vendredi. Outre des animations diverses, un écran géant permet de suivre la course en direct.

Dès ce jeudi, les secteurs du pont Saint-Jean et des Quinconces inaccessibles

Les restrictions de circulation commencent dès ce jeudi. A partir de 22 heures, le pont Saint-Jean sera fermé, y compris aux vélos et aux piétons. Et ce jusqu’à 21 heures vendredi. Le pourtour de la place des Quinconces, secteur d’arrivée, sera lui aussi inaccessible en voiture à partir de 22 heures ce jeudi. Le parcours emprunté par les coureurs sur la rive droite sera fermé à la circulation à partir de vendredi midi. Dès la soirée du jeudi, les restrictions de circulation commenceront progressivement dans les deux sens et seront levées dans la soirée de vendredi.

Sur le parcours : des stationnements à éviter, l’entrée des parkings modifiée

En raison des contraintes d’organisation de l’événement, « les stationnements seront interdits de jeudi 20 heures au vendredi 20 heures sur l’ensemble du parcours emprunté par le Tour de France (du quai de la Souys à Bouliac, Floirac jusqu’au quai des Chartrons, en passant par le pont Saint-Jean) », explique la métropole de Bordeaux.

L’accès aux parkings sera aussi modifié pour l’occasion. Au parking Bourse, l’entrée et la sortie se feront uniquement par la place Jean-Jaurès, celui allée de Chartres, sera accessible uniquement par les allées de Chartres et les parkings Cité Mondiale et Salinières seront accessibles uniquement par la contre-allée des quais. « Tout véhicule en infraction se verra déplacé en fourrière », rappelle la métropole.

Les zones à éviter pour circuler le jour J

Ce vendredi, de 12 heures à 19 heures, les véhicules seront interdits à la circulation au niveau du quai de la Souys, à partir de Bouliac, Floirac. « La zone reste cependant accessible aux habitants de la rive droite, de la rue Jean-Dupas au quai Deschamps », précise la collectivité. Entre le quai Sainte-Croix et le quai des Chartrons, la circulation sera interdite dès 4 heures du matin. Les contre-allées restent accessibles.

« Pour les piétons, il sera interdit de traverser les voies de circulations empruntées par le Tour, ajoute Bordeaux Métropole. Néanmoins, le long du parcours, des points de passage sous contrôle du service d’ordre sont prévus en cas de nécessité. » Un retour à la normale progressif est envisagé vendredi, entre 19 heures et 23 heures.

Quelques interruptions sur le réseau de tramways

Seule la ligne A aura un fonctionnement inchangé. Il est prévu une interruption entre Quinconces et Claveau de la ligne B, de jeudi à 22 heures à vendredi 23 heures. Sur les lignes C et D, il n’y aura pas de liaison entre Gare Saint-Jean et Quinconces, de 14 heures à 19 heures vendredi. Des bus relais seront proposés aux voyageurs sur les portions concernées.

Certaines lignes de bus situés sur le passage de la course, devront être déviées ce vendredi, entre 12 heures et 18h30 environ.