Le handfauteuil en quête de reconnaissance

La seule différence avec le handball valide, c’est qu’ils et elles « roulent », souligne Mathieu, handballeur et capitaine de l’Elite France. Cette équipe de handfauteuil s’est créée en 2022, regroupant des joueurs et joueuses des dix-huit clubs du seul championnat français, en l’absence d’une sélection officielle par la Fédération.

L’initiative vient de clubs lyonnais, l’UODL Handball et le Lyon Métropole Hand Fauteuil, qui souhaitaient faire évoluer la pratique à un niveau international. Et convaincre ainsi la Fédération d’avoir une équipe officielle.

Ils ont alors, bénévolement, organisé l’unique tournoi européen de France, l’Euro Hand 4 All, qui se déroulera vendredi et samedi à Ecully, près de Lyon. Les douze joueurs et joueuses sélectionnés affronteront le Portugal, la Norvège, l’Espagne, la Croatie et la Belgique.

L’occasion d’en apprendre davantage sur la discipline, qui se joue en mixité de genres et d’âges, et qui est en pleine quête de reconnaissance. Les sportifs et sportives espèrent qu’un jour, le handfauteuil sera reconnu pour participer aux Jeux paralympiques.