Il avait seulement 19 ans et était connu sous l’alias « Twisten. » L’équipe française d’e-sport Vitality a annoncé mercredi le décès de son joueur tchèque de Valorant, Karel Asenbrener. « C’est avec une tristesse infinie et le cœur lourd que nous avons appris le décès de notre joueur Valorant Karel "Twisten" Asenbrener la nuit dernière », a déclaré le club sur ses réseaux sociaux.

« Nos premières pensées vont à sa famille, ses amis et ses coéquipiers qui traversent cette douloureuse épreuve. Nous tenons à leur adresser nos plus sincères condoléances et à affirmer notre soutien en ces moments difficiles », poursuit le communiqué du club.





Rest in Peace Karel ❤️ pic.twitter.com/F3JjY9aCef — Team Vitality 🐝 (@TeamVitality) June 7, 2023



Vitality, équipe d’e-sport leader en France, n’a pas précisé la cause du décès du joueur tchèque mais a partagé un message sur l’importance de la santé mentale. Le joueur avait récemment révélé souffrir de dépression.