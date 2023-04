« La grosse annonce » tant attendue est enfin tombée. Les stars de Youtube et de Twitch Squeezie, Gotaga et Brawks ont officiellement annoncé le lancement de leur propre structure d’E-sport, intitulée « Gentle Mates ». Ces influenceurs leaders dans leurs domaines respectifs ont décidé « d’unir leurs forces autour d’un projet commun : un club « d’E-sport », ont-ils expliqué ce vendredi soir sur le site de leur nouveau club.

Les trois influenceurs avaient d’abord publié jeudi une vidéo en forme de bande-annonce sur leurs réseaux sociaux avant d’organiser une soirée de lancement diffusée vendredi soir sur Twitch et YouTube.





🔴 LIVE ON

Soirée de lancement de Gentle Mates : on parle du projet !



🔴 LIVE ON

Soirée de lancement de Gentle Mates : on parle du projet !

▶️ https://t.co/0TnMdIuF2j pic.twitter.com/bs5qUy12Vn — Squeezie Industries (@SqueezieTV) April 14, 2023







« C’était un rêve »

« Squeezie », Lucas Hauchard, de son vrai nom est le plus gros youtubeur de France avec quelque 18 millions d’abonnés. Corentin « Gotaga » Hussein et Kevin Georges, alias « Brawks » sont eux d’anciens gamers professionnels et se sont fait connaître sur le jeu vidéo Call of Duty.

Gotaga et Brawks se sont déjà illustrés dans l’E-sport en participant à la création en 2013 de Vitality, devenu depuis le principal club d’E-sport en France et l’un des plus importants en Europe. « On s’est séparés de Vitality d’un commun accord et quelques années plus tard, on est là à monter notre petite structure », a déclaré Gotaga sur Twitch. « C’était un rêve », a ajouté Brawks. « Pouvoir faire en sorte que des jeunes comme moi puissent vivre leur rêve, les encadrer et passer le flambeau à des jeunes qui ont envie de vivre de leur passion. »

L’E-sport, secteur en pleine expansion, désigne les compétitions de jeu vidéo. Depuis quelques années, plusieurs influenceurs se sont lancés dans la discipline en créant leur propre équipe, à l’image de Kamel « Kameto » Kebir et Amine « Prime » Mekri avec l’équipe « Karmine Corp » ou Toma « JL Tomy » avec « Joblife ».