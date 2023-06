L’Asvel n’enchaînera pas un quatrième titre de champion de France d’affilée. Privée de son maître à jouer Nando de Colo, trop juste physiquement, elle s’est inclinée dimanche pour la troisième fois de sa série de demi-finale (1-3), à domicile face à Boulogne-Levallois (69-71). Auteur de 15 points à l’Astroballe de Villeurbanne, face à son ancien club, Victor Wembanyama peut rêver d’un ultime trophée national avant de rejoindre la NBA, plus que probablement les San Antonio Spurs.

Les Metropolitans devront pour cela dominer Monaco en finale de la Betclic Elite. La Roca Team, récente participante au Final Four de l’Euroligue, n’a pas fait de détails face à Bourg-en-Bresse (3-0) dans l’autre demi-finale.





RDV samedi prochain à 20h30 sur @beinsports_FR pour l'épisode 1⃣ des #FinalesBetclicELITE 🏆#PlayoffsBetclicELITE #LNBextra pic.twitter.com/TqgMfzjzgv — LNB (@LNBofficiel) June 4, 2023



Entre les Franciliens et les Monégasques, tout se jouera de nouveau au meilleur des cinq matchs. « Wemby » devra sans doute devoir élever le curseur après une sortie dominicale longtemps laborieuse, avant de se réveiller dans le dernier quart-temps.

Le prodige de 19 ans, dont le dos, douloureux en début de semaine, « va beaucoup mieux », selon Vincent Collet, a permis aux siens de prendre la tête de la rencontre (68-67) d'un tir en déséquilibre sur le buzzer de fin de possession. Puis il a maintenu ses Mets devant d’un nouveau shoot à mi-distance (70-67). Dans la foulée, son énorme contre sur Alex Tyus dans la dernière minute a préservé leur avance de trois points.

Déjà discret vendredi lors de la dérouillée des siens (86-59), le grand espoir a dû attendre cette fois 17 minutes et demie pour inscrire ses premiers points après un zéro pointé en six tentatives. « Il s’est remis dedans, avant la mi-temps c’était compliqué pour lui. On lui a parlé, on lui a dit d’être patient », décrit le capitaine Lahaou Konaté. Le jeune pivot a eu besoin d’une poche de glace pour rafraîchir sa carcasse dans la fournaise de l’Astroballe et de Steve Ho You Fat, brassant de l’air avec sa serviette en fin de match.









« Ce n’est pas que l’équipe de Victor, c’est aussi l’équipe de Bilal Coulibaly et d’autres », a souligné Vincent Collet en conférence de presse. « Ce soir c’est Bilal [16 points, 4 passes] avec Barry Brown [pigiste médical, auteur de 18 points et 3 passes] qui nous lancent. » Une façon de rappeler que les Mets disposent d’un riche effectif, et que leur jeune star est le (très) grand arbre qui cache la forêt.