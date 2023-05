Ce n’était donc pas le dernier match de Victor Wembanyama avant le grand saut au-dessus de l’Atlantique. Le prodige du basket français, futur joueur NBA, évoluera encore au moins trois fois sur les parquets français. Son équipe, les Mets 92, a disposé de Cholet (81-69) lors du match d’appui décisif des quarts de finale, jeudi soir à Levallois-Perret.

Boulogne-Levallois retrouvera en demi-finales l’Asvel, triple champion de France en titre qu’a quitté le très probable futur joueur de San Antonio (19 ans) l’été dernier pour rejoindre un projet plus à même selon lui de préparer son entrée en NBA.

Les retrouvailles sont programmées dès dimanche dans les Hauts-de-Seine, avant une deuxième rencontre toujours à domicile mais délocalisée à Bercy, où les Mets avaient déjà reçu Bourg-en-Bresse le 7 mai (93-82). La série, au meilleur des cinq matchs, promet donc au moins trois matchs supplémentaires de « Wemby » sur sa terre natale.









Les Mets 92 n’ont pas vraiment peiné jeudi, à la grande satisfaction de son entraîneur Vincent Collet. « Des choses m’ont rendu fier, comme l’intensité défensive en première mi-temps et surtout le fait de plus gaspiller le ballon comme lors des deux premiers matchs. Victor [Wembanyama] a été à ce titre beaucoup plus sérieux dans le jeu puisqu’il a deux balles perdues contre 12-13 sur les deux premiers matchs », a commenté le technicien.

19 points pour « Wemby »

Wembanyama n’a inscrit aucun point dans le dernier quart-temps, où il a davantage protégé la raquette et agi comme dissuasion. Il termine tout de même meilleur marqueur de son équipe (19 points, assortis de 9 rebonds et 2 contres).